Autoritatile din Donetk promit sa se razbune pentru moartea unui lider separatist, ucis in biroul sau. Rebelii spun ca stiu cine sunt cei care au organizat totul - VIDEO

Alexandr ZAHARCENKO, LIDER SEPARATIST DIN DONETK: ”Mă adresez către autorităţile din Ucraina şi militari: Nu ne veţi putea împuşca pe toţi, iar noi şi morţi vom veni la voi şi vă vom ucide.”

Liderul separatist din Donetk a avertizat ca cei care au planificat moartea lui Mihail Tolstah vor raspunde pentru faptele lor. El este sigur ca “Ghivi” a fost ucis la comanda autoritatilor ucrainene.

Astazi, oficialii separatisti au anuntat ca cei care au provocat explozia din biroul comandatului rebel se afla in orasul Kiev si se pregatesc sa-i retina. Mihail Tolstah a murit in urma unei explozii produse in cabinetul sau. Intre timp, oficiali din armata ucraineana spun ca rebelii pregatesc un nou asalt si isi duc tehnica grea in apropiere de linia frontului.

Noaptea trecuta, soldatii ar fi fost atacati de peste 80 de ori, victime nu sunt. Militarii, care de mai mult timp lupta in Donbas, spun ca nu vor ceda pana cand nu-si vor intoarce teritoriile ocupate.

”Avdeevka şi Doneţk sunt teritoriile noastre. Încetişor vom merge înainte şi ne vom lua tot ce este al nostru, până la frontieră.”

Kievul a pierdut controlul asupra unor localitati din estul Ucrainei in aprilie 2014. Fortele separatiste au ocupat regiunile Donetk si Lugansk si cer independenta.