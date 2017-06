Autoritatile din Filipine au dat publicitatii imagini cu individul care a atacat vineri un cazinou din Manila, Suspectul a fost surpins de mai multe camere de supraveghere - VIDEO

Suspectul, Jessie Javier Carlos, in varsta de 42 de ani, a fost surpins de mai multe camere de supraveghere. El a ajuns cu un taxi la complexul hotelier din Manilla. Intra in lift, impreuna cu o femeie, careia insa nu-i face nimic. Din lift iese cu o masca pe fata. O alta camera de supraveghere suprinde momentul cand el incepe sa traga in televizoare, iar oamenii fug in toate partile. Ulterior se vede cum deschide focul mergand prin cazino.

Cand ajunge intr-o sala cu mese de joc scoate din rucsac o butelie cu benzina si incepe sa stropeasca mesele dupa care le da foc. Acelasi lucru il face si in alta sala. Ulterior el incendieaza mai multe aparate, mobilier si covoare. Este surprins cum fura fise in valoare de 2,3 milioane de dolari. Desi incendiul nu a fost mare, fumul dens a provocat decesele. Speriati, oamenii au inceput sa se calce in picioare. Politia locala sustine ca individul nu a tras in oameni, asa cum pe corpurile victimelor nu au fost gasite rani provocate de gloante.

Suspectul s-a baricadat intr-o camera de hotel si si-a dat foc. Familia lui a spus ca acesta, fost contabil, devenise dependent de jocuri de noroc si avea datorii de 80.000 de dolari. De asemenea, Carlos s-ar fi certat cu sotia si parintii. Gruparea Stat Islamic a revendicat rapid atacul. Autoritatile filipineze spun insa ca e vorba de un jaf cu final tragic.