Autoritatile germane vor expulza pentru prima data doi barbati nascuti in Germania. Cei planuiau sa faca cei doi tineri

Este vorba de doi tineri de origine algeriana si nigeriana, care au fost arestati luna trecuta pentru pregatirea unui atentat terorist in Germania, scrie BBC.

Politistii au descoperit o arma si un drapel al Statului Islamic in apartamentele celor doi tineri din Gottingen, un oras universitar situat in apropiere de Hanovra.

Desi cei doi barbati nu au fost niciodata pusi sub acuzare, acestia sunt suspectati ca pregateau un atentat terorist in Germania.

Autoritatile au renuntat sa-i aduca pe suspecti in fata justitiei, tocmai pentru ca nu au reusit sa stabileasca in mod cert ca exista intentia comiterii unui atentat terorist, dar cei doi tineri sunt considerati prea periculosi pentru a fi eliberati in societate.

Ministrul de Interne din Saxonia Inferioara, Boris Pistorius, a declarat ca expulzarea celor doi tineri va avea loc cat mai curand posibil, cu siguranta pana la jumatatea lunii aprilie.

Autoritatile germane poarta deja discutii in acest sens cu Nigeria si Algeria, iar cei doi suspecti nu vor mai putea sa intre vreodata in Germania.

Nu exista informatii despre posibilitatea suspectilor de a lansa un apel impotriva expulzarii.

Germania stabileste cetatenia unei persoane in functie de nationalitatea parintilor si de localitatea de nastere.