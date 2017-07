Autoritatile separatiste din Lugansk acuza militarii ucraineni de atacurile din centrul orasului: doua explozii au avut loc la o distanta de o ora - VIDEO

Prima explozie a avut loc in fata unui magazin din oras. Un dispozitiv explozibil a fost ascuns intr-un cos de gunoi. In urma deflagratiei, o persoana a murit, iar trei au fost ranite.

A doua explozie s-a auzit o ora mai tarziu, la cateva zeci de metri de prima, ranind inca doi civili. In acest caz, un automobil a fost aruncat in aer, avariind alte cateva masini parcate in apropiere.

”În centrul oraşului Lugansk a avut loc un atac terorist. Drept rezultat, o persoană a murit, iar cinci au fost rănite. Totul a fost organizat de Kiev.”

Reprezentantii armatei ucrainene au negat ca ar fi implicati in aceste incidente. Tot ei spun ca separatistii continua provocarile pe linia frontului, si ca noaptea trecuta, din cauza atacurilor, patru soldati au fost raniti.

Acum cateva zile, ministerul ucrainean al Apararii a anuntat ca pagubele conflictului din estul tarii, care a intrat in al patrulea an, se ridica la circa 50 de miliarde de dolari.