Autorul atacului din California, soldat cu 12 morti si zece raniti, identificat. Cine este acesta. Vezi imagini cu momentul masacrului - VIDEO

Imaginile au fost surprinse in interiorul barului, in care s-a produs atacul. La un moment dat se aud mai multe focuri de arma. Martorii spun ca un barbat a aruncat grenade fumigene la intrarea in local, iar apoi a tras in oameni la intamplare. In bar, in acel moment, se aflau peste doua sute de persoane, in special tineri.

“Erau doar tineri, de 18, 19 si 20 de ani. Isi petreceau bine timpul. Iar acest barbat a intrat si a inceput sa impuste, fara niciun motiv.”

12 persoane au fost ucise, iar zece – ranite. Atacatorul a murit si el. Este vorba de Ian David Long, un fost militar in varsta de 28 de ani. Timp de cinci ani el a fost in Corpul Puscasilor Marini si a avut o misiune de sapte luni in Afganistan. A obtinut decoratiuni si medalii in acest timp, dar nu se stie din ce motiv a iesit din armata. Anterior vecinii s-au plans pe el la politie pentru ca facea multa galagie.

Geoff DEAN, SHERIFF COMITATUL VENTURA: “Politistii s-au dus la el acasa, au vorbit cu el. Era furios, se purta cam irational.”



Potrivit autoritatilor, nu este exclus ca fostul militar sa fi suferit de sindromul de stres post-traumatic.