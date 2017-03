Autorul atacului din Londra a fost anchetat acum 6 ANI pentru "complot terorist". De ce a fost considerat inofensiv

Jurnalistii Telegraph au dezvaluit luni dimineata ca agentii MI5 l-au cercetat in urma cu sase ani pe Khalid Masood in legatura cu un complot terorist care viza detonarea unei masini-capcana la o baza militara din Luton, o localitate situata la aproximativ 50 de kilometri de metropola Londra. Agentii MI5 au incercat sa determine daca acesta avea legaturi cu patru teroristi inspirati de al-Qaeda, care au planuit atacul dejucat de la Luton.

Zahid Iqbal, Mohammed Sharfaraz Ahmed, Syed Hussain si Umar Arshad au primit impreuna 44 de ani de inchisoare, dupa ce au recunoscut in fata autoritatilor britanice ca planuiau sa lanseze un atentat indraznet asupra bazei Armatei Teritoriale din localitatea Luton.

Khalid Masood locuia la doar cateva sute de metri de mai multi jihadisti, dupa ce se mutase la revenirea sa din Arabia Saudita in Luton.

Agentii MI5 au stabilit ca atacatorul era vecin cu Taimour Abdulwahab, un student suedez care s-a aruncat in aer in Stockholm dupa ce s-a radicalizat in timp ce studia la universitatea Bedfordshire.

Masood a locuit si in apropiere de Abu Rahin Aziz, un jihadist ucis de o drona in bastionul Statului Islamic de la Rakka.

Atunci, anchetatorii l-au suspectat ca ar fi avut contact cu teroristii inspirati de al-Qaeda, intrucat acestia se intalneau pentru a planui atacul intr-o sala locala, iar Masood era interesat de culturism in perioada petrecuta in Luton.

Premierul May a confirmat deja ancheta serviciilor secrete care l-a vizat pe Masood, nascut Adrian Ajao.

Insa, singurele detalii care au iesit la iveala saptamana trecuta au avut legatura cu acuzatiile de ”extremism violent” impotriva atacatorului de la Westminster.

Agentii MI5 au stabilit in urma cu cinci ani ca acesta nu reprezenta niciun risc de securitate si nici macar nu a fost inclus in lista celor 3.000 de presupusi jihadisti din Marea Britanie.

De asemenea, autoritatile au precizat ca atacatorul are doua fiice dintr-o relatie anterioara cu afacerista Jane Harvey, cu care a locuit o perioada in satul Northian near Rye din East Sussex. Ajao are alti doi copii, un fiu si o fiica, din cea mai recenta relatie a sa, cu partenera Rohey Hydara.

Ajao si Hydara au locuit impreuna pana in perioada sarbatorilor de iarna intr-o casa din Birmingham. Ulterior, Hydara s-a mutat pentru a avea grija de mama sa intr-un cartier din estul Londrei.

In Bimingham, fostul profesor a supravietuit din ajutoarele sociale primite de la Guvernul Marii Britanii.