Autorul atacului terorist din Franta, considerat inofensiv de politie. A ucis 3 oameni si a ranit 16

Patru oameni au murit şi 16 au fost răniţi după ce atentatorul a tras în poliţişti şi a luat ostatici într-un magazin. Poliţia a arestat-o pe iubita lui de 18 ani şi speră să afle de la ea mai multe informaţii despre legăturile individului cu gruparea Stat Islamic, care a şi revendicat atacul. Pe de altă parte, francezii îşi îndreaptă gândurile bune spre un jandarm erou care a fost rănit după ce a luat locul unui ostatic.

Redouane Lakdim şi-a început traseul mortal ieri, în jurul orei zece dimineaţa. A furat o maşină, rănind şoferul şi omorând pasagerul. Apoi, din autoturism a tras asupra unui grup de poliţişti. Unul dintre ei a suferit leziuni grave. Ţinta principală a atacatorului a fost insa un magazin, unde a luat ostatici 50 de oameni.

Francois Molins, procuror: “A strigat “Allahu Akbar” şi a spus că este soldat al grupării Stat Islamic. A cerut eliberarea camarazilor arestaţi, după care a împuşcat un client şi un angajat. Amândoi au murit pe loc.”

Pro TV

Angajaţii şi clienţii au căutat disperaţi adăpost. “Am văzut un bărbat care zăcea pe jos şi un altul, foarte agitat, cu un pistol într-o mână şi un cuţit în cealaltă. Mi-am luat soţia şi cumnata şi, împreună cu alţi clienţi, am plecat să căutăm adăpost. Le-am băgat pe ele într-un frigider care se închidea pe interior. Eu m-am întors şi am sunat poliţia. El m-a văzut, a fugit după mine, dar am reuşit să scap”, spune un martor.

Un jandarm curajos s-a oferit să ia locul unei femei pe care individul o folosea drept scut uman. A lăsat telefonul mobil deschis pentru ca poliţia să poată monitoriza situaţia. Când s-au auzit focuri de armă, prin telefon, trupele speciale au dat asaltul şi l-au omorât pe atacator, dar şi jandarmul a fost atins de gloanţe şi a murit ulterior la spital.

Cetăţean francez, născut în Maroc, Redouane Lakdim, locuia cu iubita lui în oraşul Carcassonne. Era cunoscut poliţiei pentru infracţiuni mărunte şi, din 2014, se afla pe lista indivizilor consideraţi un pericol pentru securitatea naţională. Însă nu era urmărit întrucât autorităţile nu credeau că va acţiona.