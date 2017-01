Autorul masacrului din Istanbul ar putea sa se indrepte spre Romania. Toate masinile care ies din Turcia sunt controlate

Turcia a blocat miercuri in zona orasului Kirklareli caile rutiere care duc spre granita Bulgariei, pe fondul temerilor ca autorul atacului comis in noaptea de Anul Nou in clubul de noapte Reina din Istanbul ar putea fugi in Europa tranzitand teritoriul bulgar, informeaza BTA.

Site-ul de stiri Haberler a relatat ca unitati speciale ale politiei turce vor efectua controale ale masinilor si pasagerilor care ies din Kirklareli. La punctul de trecere a frontierei Derekoy-Malko Tarnovo au fost suplimentate efectivele politiei turce.

Pe de alta parte, Bulgaria a anuntat, prin vocea ministrului de interne Rumiana Buchvarova, ca masurile de securitate au ramas neschimbate pe teritoriul bulgar. Autoritatile turce au declarat miercuri dimineata ca l-au identificat pe autorul, inca in libertate, al atentatului dintr-un club din Istanbul din noaptea de Revelion si ca s-au efectuat noi arestari in cadrul anchetei.

"Persoana care a comis atentatul terorist de la Istanbul a fost identificata", a declarat ministrul de externe Mevlüt Cavusoglu pentru agentia proguvernamentala Anadolu, fara a dezvalui numele autorului acestui atac revendicat de gruparea Statul Islamic (SI).

Autoritatile au difuzat mai multe imagini cu barbatul suspectat ca a ucis 39 de persoane, in special straini, care sarbatoreau intrarea in noul an la Reina, un celebru club de noapte din metropola turca. Potrivit lui Cavusoglu, domiciliul atacatorului a fost verificat, iar autoritatile incearca sa stabileasca daca barbatul cautat a avut complici.

Avand asupra sa o arma de asalt, atacatorul a ucis intr-o prima faza doua persoane in fata clubului, care este situat pe malul Bosforului, in partea europeana a orasului, dupa care a intrat in local si a inceput carnagiul. Autoritatile cred ca atacatorul a urmat un antrenament in manuirea armelor, conform presei turce. El a folosit astfel incarcatoare duble pentru a optimiza timpul de incarcare, grenade orbitoare pentru a-si dezorienta tintele si a vizat partea superioara a corpului pentru a face cat mai multi morti.

Atacul armat din clubul Reina a fost revendicat de gruparea Statul Islamic, care i-a reprosat Turciei, tara majoritar musulmana, interventia in Siria si participarea la coalitia antijihadista condusa de SUA.

Marti seara pe un aeroport din Turcia au fost retinuti doi barbati, care dupa audieri au fost eliberati. Unul dintre ei era un cetatean kargaz in varsta de 28 de ani, considerat initial de politisti suspect in cazul atacului sangeros.

In ultimele zile oamenii legii au retinut 16 persoane - toate suspectate ca ar avea legatura cu atacul din noaptea dintre ani din Istanbul. Niciuna insa nu s-a dovedit a fi vinovata. Expertii turci sustin ca atacatorul a dat dovada de un antrenament ca la carte in manuirea armelor. A tras aproximativ 120 de gloante cu un Kalashnikov si a utilizat o tehnica practicata in razboiul sirian - totul pentru a ucide cat mai multe persoane.

In timp ce ancheta continua, supravietuitorii masacrului vin cu noi detalii cutremuratoare.

Barbat: "Mi-am imbratisat sotia si am impins-o inspre cateva scaune din stanga, apoi am acoperit capul copilului meu cu mainile. Ei spun ca totul a durat sapte minute, dar noua ni s-a parut ca a durat sapte ore."

Barbat: "Cea mai mare teama a noastra era daca era vorba despre o persoana sau cinci, pentru ca erau atat de multe impuscaturi, incat nu credeai ca este doar o persoana."