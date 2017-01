Autorul masacrului din Istanbul este in continuare liber, iar ancheta s-a blocat. Turistii se tem sa mai iasa din hoteluri

Marti seara pe un aeroport din Turcia au fost retinuti doi barbati, care dupa audieri au fost eliberati. Unul dintre ei era un cetatean kargaz in varsta de 28 de ani, considerat initial de politisti suspect in cazul atacului sangeros.

In ultimele zile oamenii legii au retinut 16 persoane - toate suspectate ca ar avea legatura cu atacul din noaptea dintre ani din Istanbul. Niciuna insa nu s-a dovedit a fi vinovata. Expertii turci sustin ca atacatorul a dat dovada de un antrenament ca la carte in manuirea armelor. A tras aproximativ 120 de gloante cu un Kalashnikov si a utilizat o tehnica practicata in razboiul sirian - totul pentru a ucide cat mai multe persoane.

In timp ce ancheta continua, supravietuitorii masacrului vin cu noi detalii cutremuratoare.

Barbat: "Mi-am imbratisat sotia si am impins-o inspre cateva scaune din stanga, apoi am acoperit capul copilului meu cu mainile. Ei spun ca totul a durat sapte minute, dar noua ni s-a parut ca a durat sapte ore."

Barbat: "Cea mai mare teama a noastra era daca era vorba despre o persoana sau cinci, pentru ca erau atat de multe impuscaturi, incat nu credeai ca este doar o persoana."

Patronul clubului in care s-a instalat groaza in noaptea de Revelion este inca in stare de soc.

Patron: "Nu stiu daca sa continui afacerea si viata in mod normal si sa nu cad prada terorii sau sa car toata viata greutatea mortii celor 39 de persoane si sa inchid clubul. Sunt intr-o dilema."

Pe de alta parte, atentatele teroriste din ultima perioada din Istanbul au afectat serios turismul in zona. Unii dintre cei care au apucat sa ajunga in Turcia de Sarbatori se tem acum sa mai viziteze locurile simbol ale orasului.

Barbat: "Ne-am gandit de dimineata daca sa mai iesim. Sotia mea ar fi vrut sa ramana in hotel."

Femeie: "Nu am vrut pentru ca imi este frica. Teroristii se afla peste tot. Vrem sa fim in siguranta."

Anul trecut, Turcia s-a confruntat cu 16 atacuri sangeroase.