Avea permisul de conducere expirat si ar fi condus in stare de ebrietate. O moldoveanca stabilita in Italia a ramas fara masina. Ce grad de alcoolemie i-au depistat politistii

Potrivit Stirilocale.md, moldoveanca stabilita in provincia Vibo Valentia, regiunea Calabria, Italia, a fost oprita in trafic de catre fortele de ordine in timp ce se afla la volanulul unui automobil cu numere de inmatriculare ucrainene.

In urma verificărilor de rigoare, politistii au depistat ca aceasta conducea masina avand permisul de conducere expirat in anul 2014.

Totodata, femeia urcase la volan dupa ce ar fi consumat alcool. Testul de alcoolemie arata ca moldoveanca avea o concentratie de alcool pur in sange ce depasea 1 gram per litru.

Moldoveanca a ramas fara permis de conducere, automobilul i-a fost sechestrat si a fost data in judecata pentru conducerea vehiculului sub influenta alcoolului.