Avertisment al lui Donald Trump! Ce mesaj le-a transmis tarilor care vor sa concureze pentru organizarea Mondialului din 2026 cu SUA

Donald Trump, presedintele Statelor Unite ale Americii, a lansat un avertisment impotriva tarilor care se gandesc sa candideze pentru organizarea Campionatului Mondial din 2026! SUA a depus deja dosarul pentru a candida alaturi de Canada si Mexic. Decizia va fi anuntata la Moscova pe 13 iunie.

"SUA a pus la punct o candidatura puternica alaturi de Mexic si Canada pentru Mondialul din 2026. Ar fi pacat ca tarile pe care le-am sprijinit mereu sa fie impotriva candidaturii noastre. De ce am mai sprijini aceste tari daca ele nu ne sprijina (includ si NATO)?" a scris Trump pe contul oficial de Twitter.

In afara de SUA (cea care a mai organizat Mondialul in 1994), Mexic (a organizat Mondialul in 1970 si in 186) si Canada (n-a mai organizat Mondialul), Maroc a depus dosarul, fiind sprijinita de mai multe tari din Africa.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?