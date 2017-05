Avertismentul SUA pentru Kim Jong Un: au testat cu succes in premiera interceptarea unei rachete balistice intercontinentale - VIDEO

Acest sistem de interceptare ”este vital apararii tarii noastre, iar acest test demonstreaza ca avem un mijloc de disuasiune eficient si credibil impotriva unei amenintari foarte reale”, si-a exprimat satisfactia viceamiralul Jim Syring, directorul agentiei americane insarcinate cu lupta antiracheta, Missile Defense Agency (MDA), citat intr-un comunicat, relateaza news.ro, citand AFP.

O racheta trasa de la baza Vandenberg apartinand Fortelor aeriene (US Air Force), in California, ”a interceptat cu succes o racheta balistica intercontinentala tinta”, fara focos nuclear, intrucat a fost vorba despre un test, lansata de la Reagan Test Site, pe Insulele Marshall, la Oceanul Pacific, potrivit MDA.

Este pentru prima oara cand armata americana reuseste acest test asupra unei rachete intercontinentale. Un test precedent, in 2014, asupra unei rachete cu o raza de actiune inferioara, a reusit, insa trei teste precedente au esuat.

Un purtator de cuvant al Pentagonului, Jeff Davis, a declarat marti ca acest test nu a fost efectuat ca raspuns la recentele teste ale Coreei de Nord, ci ca ”in mod general, Coreea de Nord este unul dintre motivele pentru care avem aceasta capacitate”.

”Ei continua sa faca teste, ca in acest weekend, si sa foloseasca un discurs periculos, care sugereaza ca ar putea sa loveasca teritoriul american”, a amintit reprezentantul Departamentului american al Apararii.

APARARE LIMITATA

Atunci cand a venit la putere, Donald Trump a promis sa investeasca in apararea antiracheta cu scopul de a contracara amenintarile nord-coreeana si iraniana.

Acesti interceptori ofera insa o aparare limitata impotriva rachetelor cu raza lunga de actiune ale Nordului si eventual ale Iranului. Iar ei sunt prea putini pentru a contracara zboruri ale unor rachete care ar fi trase, in cazul unui razboi nuclear, de mari puteri ca Rusia sau China.

Acest test ia forma unei puneri in garda, in momentul in care Coreea de Nord isi multiplica testele de rachete balistice.

Regimul comunist a tras 11 rachete de la inceputul anului si a realizat in total cinci teste nucleare, dintre care doua anul trecut, cautand sa se doteze cu o racheta intercontinentala capabila sa atinga coastele americane.

Phenianul a confirmat marti ca a procedat ”cu succes” la un tir de racheta balistica, potrivit agentiei oficiale KCNA, la o zi dupa un nou test care a provocat condamnari la nivel international.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un ”a supervizat” tirul - al treilea in trei saptamani -, in contextul in care numeroase rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU interzic Phenianului sa-si continue programele balistic si nuclear, iar Washingtonul ameninta aceasta tara izolata cu o interventie militara.

Coreea de Sud a afirmat luni ca aceasta racheta, de tip Scud, a parcurs 450 de kilometri, iar Japonia a precizat ca a cazut in zona sa economica exclusiva, care se intinde pana la 200 de mile marine (370 de kilometri) de la coasta.

DECIZIE LA ONU SAPTAMANA ACEASTA

Presedintele american Donald Trump a apreciat luni pe Twitter ca Phenianul da dovada de o ”mare lipsa de respect” fata de China, singurul aliat al regimului stalinist, pe care Washingtonul conteaza mult.

Racheta nord-coreeana a fost prezentata pentru prima oara in aprilie, la defilarea militara organizata cu ocazia marcarii a 105 ani de la nasterea fondatorului regimului, Kim Il-sung, potrivit KCNA.

Premierul japonez Shinzo Abe a indemnat marti la 0 ”actiune viguroasa” care sa exercite presiuni asupra Coreei de Nord, subliniind ca ”rolul Chinei este extrem de important”

Insa China a anuntat clar ca prioritatea sa este dialogul, nu sanctiunile.

Beijingul si Washingtonul negociaza de saptamani o noua rezolutie care sa stranga latul in jurul Coreei de Nord, insa niciun text nu a aparut de la aceste negocieri.

O decizie ar putea sa fie luata saptamana aceasta, a declarat marti ambasadoarea americana la ONU Nikki Haley.

Discutia vizeaza ”momentul la care redactam o rezolutie (...), incepand cu ce model de test spunem «a venit vremea sa avansam»”, a declarat ea.