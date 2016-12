Avertizare FBI: jihadistii ISIS ar putea ataca biserici in zilele de Craciun. Trump: "Cand o sa ripostam"

Autoritatile federale americane au avertizat vineri serviciile de Politie din SUA ca suporteri ai Statului Islamic le-au cerut simpatizantilor gruparii sa comita atacuri care sa vizeze momentele cand oamenii se aduna pentru a sarbatori Craciunul, inclusiv in biserici, relateaza CNN, preluat de Reuters.

Avertismentul a fost remis intr-un buletin informativ transmis de FBI si de Departamentul pentru Securitate Interna fortelor locale de Politie, cu mentiunea ca nu se cunosc detalii clare despre posibilele atacuri.

Avertismentul vine in contextul in care presedintele ales, Donald Trump, a facut pe Twitter remarci menite sa provoace mai degraba jihadistilor. „Cand o sa ripostam noi, Statele Unite, si celelalte taria”, a scris Turmp, dupa uciderea suspectului pentru atacul din Berlin. Si in Australia, un grup „inspirat de ISIS” a planuit un atac in ziua de Craciun, insa a fost descoperit de autoritati.