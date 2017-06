Avioanele NATO au incercat sa intercepteze aeronava care il ducea pe ministrul rus al Apararii: "Este inacceptabil" - VIDEO

Un avion la bordul caruia se afla ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a fost survolat de un avion NATO F-16, cand a zburat peste Marea Baltica, dar aparatul de lupta a fost determinat sa se indeparteze de cele 2 aparate Su-27 care escortau aeronava lui Soigu, anunta agentia de presa TASS.

Potrivit TASS, avionul NATO a incercat sa se apropiere de aeronava in momentul in care aceasta zbura deasupra apelor internationale.

Soigu (foto jos) se afla in drum spre enclava rusa Kaliningrad, unde urma sa prezideze o reuniune a Colegiului Ministerului Apararii pe tema problemelor de securitate pe flancul vestic al Rusiei. Enclava rusa dintre Lituania si Polonia este in centrul atentiei dupa ce in ultimele zile in apropierea sa are loc un amplu exercitiu militar NATO - ce va fi urmat in septembrie de unul de proportii si mai mari al fortelor Kremlinului.

Televiziunea Zvezda a armatei ruse a difuzat si imagini cu incidentul:

In replica, oficialii NATO au spus ca nu stiau cine se afla in avion si au descris actiunea drept „conforma cu procedurile standard”, in conditiile in care aeronava nu s-a identificat si nu le-a raspuns controlorilor de trafic aerian. Reprezentantii Aliantei au declarat insa ca si reactia pilotilor rusi a fost „profesionista si sigura”.

Pe de alta parte, seful Comisiei de Aparare din Duma de la Moscova, generalul Vladimir Samanov (foto jos), a calificat actiunea NATO drept „nepoliticoasa”. „Militarii au propriul cod. Cand vezi un avion escortat de aparate de vanatoare, e clar ca protejeaza o persoana importanta aflata la bord. Sa iti bagi prea mult nasul, cum s-a intamplat acum, e inacceptabil”, a declarat Samanov pentru TASS.

Anterior, oficiali americani au declarat ca un avion rusesc s-a apropiat la 1,5 metri de varful aripii unui avion american de recunoastere, deasupra Marii Baltice. Fortele NATO au interceptat in zona doar in ultima saptamana peste 30 de avioane militare rusesti, printre care aparate de vanatoare Su-27 si Su-24 MR si bombardiere Su-34. Cea mai importanta operatiune a constat in interceptarea unui adevarat convoi, incluzand bombardiere supersonice cu raza lunga de actiune Tu-160, pentru escortarea carora s-au mobilizat fortele aeriene a trei state europene. Incidentele ar fi implicat si Suedia si Finlanda, ce nu fac parte din NATO.