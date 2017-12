Avion de lux, prabusit in apropiere de Sydney. Toti cei aflati la bord au murit - VIDEO

Accidentul a avut loc in jurul orei locale 15. La bordul avionului se afla pilotul si cinci pasageri, care se intorceau acasa de la o petrecere. Din motive inca necunoscute, aparatul s-a prabusit intr-un rau, nu departe de orasul Sydney.

Michael GORMAN, POLITIST: ”Avionul s-a prabusit in apa si s-a scufundat. In momentul impactului, la bordul avionului se aflau pilotul si cinci pasageri. Pot confirma ca toti sase au murit. Politia este in curs de recuperare a cadavrelor.”

Oamenii legii au anuntat ca patru dintre cele cinci persoane decedate sunt cetateni britanici. La locul acidentului au fost trimise mai multe echipaje de salvatori, politisti, dar si un elicopter. Anchetatorii care se ocupa de acest caz urmeaza sa afle de ce s-a prabusit hidroavionul.