Avionul cu aproape 300 de oameni la bord, prabusit in 2014 in estul Ucrainei a fost doborat de armata rusa. Este concluzia procurorilor si anchetatorilor olandezi - VIDEO

Avionul cu aproape 300 de oameni la bord, prabusit in 2014 in estul Ucrainei a fost doborat de armata rusa. Este concluzia procurorilor si anchetatorilor olandezi, care au investigat acest caz, in ultimii 4 ani. Acestia prezentat probe fotografice si video care ar dovedi ca au identificat exact ce sistem BUK a fost responsabil de atac.