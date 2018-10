Avionul prabusit in Indonezia. Ultimul mesaj trimis de un tanar sotiei sale, cu care se casatorise acum 2 saptamani - FOTO

Cu doar jumătate de oră înainte ca avionul Lion Air să decoleze, Deryl Fida Febrianto i-a trimis soţiei sale o ultimă fotografie.

În dimineaţa tragediei, la ora 06.01, cu doar zeci de minute înainte ca avionul să se prăbuşească în mare, Deryl Fida Febrianto, în vârstă de 22 de ani, îi trimisese soţiei sale Lutfinani Eka Putri un selfie. În imagine se poate vedea cum tânărul poartă o mască verde.

Sursă foto: kumparan.com

Cei doi erau căsătoriţi de două săptămâni, iar acesta se îndrepta spre Pangkal Pinang, unde urma să lucreze pe un vas de croazieră. Femeia de 23 de ani a povestit cum, până la 06.12 a schimbat mesaje cu iubitul ei din copilărie, cu care se căsătorise de puţin timp. După aceea, Deryl nu i-a mai dat niciun semn.

„Când am văzut ştirile, am comparat numărul zborului cu cel de pe biletul pe care Deryl mi-l trimisese într-o fotografie. Am început să plâng imediat”, a mărturisit tânăra.

Soţia sa le-a arătat reporterilor fotografia după ce şi o mamă îndurerată le-a arătat acestora o fotografie cu fiul ei Agil Nugroho Septian în ziua absolvirii.

Avionul JT610 al companiei Lion Air s-a prăbuşit luni la doar 13 minute după ce a decolat din Jakarta. La bord se aflau 189 de persoane, între care 178 de adulţi, un copil, doi bebeluşi, doi piloţi şi şase însoţitori de zbor, scrie The Sun.

Getty

Pentru moment, nu a fost găsit niciun supavieţuitor. Oficiali responsabili cu operaţiunea de salvare spun că „cel mai probabil” nu există supravieţuitori. Potrivit presei indoneziene, printre pasageri ar fi fost şi un cetăţean indian, dar şi unul indonezian. În cursul zilei, au fost recuperate din apă şase trupuri ale unor pasageri, între care şi un bebeluş. Echipajele au găsit în apă cărţi, haine, acte de identitate şi bagaje.

AFP