Avionul prezidential polonez s-ar fi dezintegrat in aer, inainte de a se prabusi la Smolensk. Dezvaluiri dupa ultima analiza

Waclaw Berczynski, care conduce o noua comisie de ancheta infiintata dupa ce Guvernul conservator a ajuns la putere, in 2015, a facut aceast declaratie in ziua in care s-au implinit sapte ani de la tragedia in care si-au pierdut viata fostul presedinte Lech Kaczynski si alte 95 de persoane, majoritatea lideri politici sau militari.

"Avionul a inceput sa se dezintegreze si sa piarda piese in aer. Acestea au cazut la sol departe" de locul prabusirii aeronavei, a spus Berczynski.

"Am primit o explicatie potrivit carora avionul a lovit un mesteacan cu o aripa si s-a dat peste cap, ceea ce a provocat o catastrofa, dar acesta nu este adevarul", a adaugat el. "Mesteacanul nu a avut nicio influenta asupra catastrofei", a precizat oficialul.

Seful comisiei de ancheta a precizat ca a tras aceasta concluzie din analiza conversatiilor dintre piloti si controlorii de trafic aerian din Rusia. El a recunoscut, insa, ca "nu se cunoaste la ora actuala" cauza catastroferi.

Fragmente de avion au fost trimise luna aceasta la patru laboratoare straine pentru a cauta eventuala urme de explozibili, in timp ce justitia poloneza a anuntat ca intentioneaza sa puna sub acuzare controlorii rusi pentru ca ar fi provocat intentionat catastrofa – o teza pe care Moscova a criticat-o.

Anchetatorii polonezi exhumeaza in prezent toate cele 96 de victime pentru a verifica din nou cauza mortii, desi o parte dintre familii se opun.

Polonia a marcat luni, prin ceremonii religioase si depunerea unor coroane de flori, sapte ani de la prabusirea in Rusia a aeronavei prezidentiale si de la moartea fostului presedinte Lech Kaczynski, a fostei prime doamne si altor 94 de oficiali polonezi de rang inalt.