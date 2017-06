Avionul s-a "zguduit" ca o masina de spalat. Scene de cosmar filmate de pasageri la bordul unui Airbus

Zborul D7237 al companiei malaeziene low cost cu destinatia Kuala Lumpur s-a confruntat cu dificultati la o ora si jumatate dupa ce a decolat de la Perth.

Avionul, un Airbus A330, a facut cale intoarsa si a aterizat fara probleme pe aeroportul din Perth, care a vorbit despre "probleme tehnice". "Pilotul a depistat probleme tehnice, a facut cale intoarsa si a revenit pe aeroport", a declarat un purtator de cuvant pentru AFP.

Pasagerii zborului AirAsia citati de ziarul West Australian au povestit ca au auzit un zgomot si ca avionul a inceput sa tremure.

"S-a putut vedea reactia echipajului ca nu era deloc in regula", a declarat Sophie Nicolas, care a auzit o mica explozie in aripa stanga. "A fost terifiant", a adaugat ea.

Brenton Atkinson a declarat, la randul lui, pentru ABC, ca avionul a fost zguduit mult mai puternic decat atunci cand se produc turbulente normale.

"Cred ca a fost vorba despre un motor care nu mai functiona cum trebuie, cel putin asta ne-au zis. A fost, literal, ca si cum am fi stat pe o masina de spalat. Prin hublou se vedea motorul care era zguduit. Dupa aterizare, ne-am dat seama ca o pala a turbinei s-a desprins", a povestit el.

Este cel de al doilea incident care implica un Airbus A330 de la inceputul lunii in Australia.

AirAsia a avut primul sau accident mortal in decembrie 2014, cand un aparat s-a prabusit, in conditii meteo nefavorabile, in largul Indoneziei, cu 162 de persoane la bord.