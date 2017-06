Avocatul lui Trump neaga ca presedintele i-a cerut lui Comey sa opreasca vreo ancheta. De ce il acuza pe fostul sef FBI

Avocatul personal al presedintelui Donald Trump afirma ca presedintele nu i-a ordonat ”vreodata, in forma sau in fapt”, fostului director FBI James Comey sa inceteze sa ancheteze pe cineva, inclusiv pe fostul sau condilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, relateaza news.ro, citand The Associated Press.

Marc Kasowitz raspundea astfel unor declaratii pe care Comey le-a facut joi dimieata (ora locala) in cadrul unei audieri publice in Comisia pentru Informatii a Senatului, potrivit carora Trump l-a indemnat sa abandoneze ancheta. Potrivit lui Kasowitz, presedintele este ”indreptatit sa astepte loialitate” de la cei care lucreaza in administratia sa.

Insa, a declarat el, Trump nu i-a spus niciodata lui Comey ”am nevoie de loialitate, astept loialitate”, in forma sau in fapt, asa cum sustine acesta din urma.

Trump l-a insarcinat pe Kasowitz, la sfarsitul lunii trecute, sa raspunda problemelor care decurg din diverse anchete cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane de anul trecut.

Avocatul lui Trump l-a acuzat pe Comey de ”divulgarea neautorizata” a unor ”comunicatii privilegiate” pe care fostul director FBI le-a avut cu presedintele.

”Cei din guvern”, a declarat Kasowitz, continua ”sa incerce in mod activ sa submineze aceasta administratie prin divulgari selective si ilegale a unor informatii clasificate si comunicatii privilegiate”.

”Comey a recunoscut acum ca este unul dintre ei”, a subliniat avocatul.

Comey a declarat in audierea publica de joi ca a divulgat notele conversatiilor cu presedintele unui prieten, dupa ce presedintele a sugerat intr-un mesaj postat pe Twitter ca ar fi inregistrat conversatiile pe care le-a purtat cu acesta.

Kasowitz a declarat ca echipa lui Trump va ”lasa in seama autoritatilor” sa stabileasca daca aceasta divulgare este necesar sa fie anchetata.