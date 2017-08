Bai in havuzuri publice, sticle sparte de cap, dar si jurnalisti batuti. Asa a fost marcata astazi Ziua Parasutistilor in Rusia: un reporter lovit in fata de un barbat, in timp ce era in emisie directa - VIDEO

Bai in havuzuri publice, sticle sparte de cap, dar si jurnalisti batuti. Asa a fost marcata astazi Ziua Parasutistilor in Rusia. Un reporter de la postul de televiziune NTV a fost lovit in fata de un barbat, in timp ce era in emisie directa. Tanarul era in stare de ebrietate si a fost retinut.