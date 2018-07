Baietii salvati din pestera au fost externati. Au explicat cum au reusit sa supravietuiasca fara mancare

Tinerii, cu vârste între 11 şi 16 ani, şi antrenorul acestora de 25 de ani au părăsit, îmbarcaţi în mai multe camionete, spitalul unde au stat internaţi după ce au fost salvaţi, săptămâna trecută, în urma efortului unei echipe internaţionale, din complexul de peşteri inundate Tham Luang.

Aceştia au susţinut o conferinţă de presă televizată la nivel naţional, în provincia Chiang Rai, în care au descris „miracolul salvării”.

“Deodată, am auzit vocile unor oameni”, a declarat Adul Sam-On, 14 ani, copilul care le-a răspuns, în limba engleză, scafandrilor britanici care au descoperit grupul de fotbalişti şi pe antrenorul lor, după 9 zile în care au pierdut contactul cu exteriorul.

“Creierul meu nu mai funcţiona prea bine după atâtea zile fără hrană”, a adăugat el, invocând miracolul că au fost găsiţi şi salvaţi.

Out of hospital, Thai boys share lessons learned in cave https://t.co/WEQ4bdEvZa | #wmc5 pic.twitter.com/y4k6X4ZjB2

Copiii şi antrenorul lor nu au mâncat nimic, au băut doar apă scursă pe stalactite şi s-au rugat. “Am băut doar apa care se scurgea pe roci”, a povestit unul dintre copii.

Pentru a scăpa, “am încercat să săpăm, crezând că nu putem rămâne în aşteptarea autorităţilor”, însă degeaba, a adăugat antrenorul echipei de fotbal, Ekkapol Chantawong, 25 de ani, singurul adult din grup.

'It was magical': Thai boys relive moment of discovery by divers during cave ordeal https://t.co/Wby4b7cRkC