Banca Angliei revizuieste in scadere estimarea de crestere economica si avertizeaza ca incertitudinea creata de Brexit a inceput sa aiba efecte

Imediat dupa anunţul bancii centrale de la Londra, lira sterlina s-a depreciat cu 0,76%, pana la 1,1063 euro, nivel minim al ultimelor noua luni.Cresterea slaba a salariilor, precum si cresterea inflatiei au dus la o slabire a puterii de cumparare a consumatorilor, cu efecte directe asupra cresterii economice.Guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney, a avertizat ca incertitudinea creata de Brexit a inceput deja sa-si arate efectele in economie.



“Este evident din discuţiile pe care le avem cu oameni de afaceri din ţara ca incetitudinile legate de relaţia pe care Marea Britanie o va avea cu UE dupa Brexit cantaresc greu in luarea unor decizii de business”, a spus guvernatorul.



Carney a precizat ca investiţiile au fost mai puţine decat era de asteptat “intr-o lume foarte puternica” si consecinţele acestui lucru au inceput sa se vada: “Limita de viteza a economiei a scazut.” Guvernatorul Bancii Angliei a mai spus ca se asteapta ca investiţiile in afaceri sa creasca de la nivelurile scazute din prezent, dar ca vor ramane la minime istorice.“Esista un element de incertitudine produs de Brexit care afecteaza si salariile. Unele firme, din ce in ce mai multe firme, nu sunt dispuse sa majoreze salariile pentru ca nu este clar in acest moment daca vor mai avea acces pe piaţa unica europeana peste caţiva ani”, a adaugat Carney.



Banca centrala a votat, joi, si pentru pastrarea dobanzilor de politica monetara la 0,25%, valoare neschimbata din august anul trecut.Economistii considera ca o majorare a dobanzii se va face spre finalul anului, iar unii reprezentanti au Bancii Angliei au creat asteptari in acest sens. Andrew Haldane, membru in Comitetul de Politica Monetara a spus ca o crestere “prudenta” este posibila in a doua parte a anului.Banca centrala a anuntat, totodata, ca deprecierea lirei sterline cu 18%, din noiembrie 2015 si pana in prezent, a dus la cresterea preturilor importurilor, ceea ce face si mai scumpa viata pentru britanici.Citeste si: Brexitul schimba harta Europei.

Preturile la produsele de baza cum ar fi unt si carne sau la componentele de software pentru computer au crescut semnificativ, odata cu deprecierea monedei nationale.Banca a mai anuntat si ca britanicii au cheltuit mai putin pe masini, articole pentru casa si pe electrocasnice.

Totodata, tranzactiile pe piata imobiliara au incetinit, iar analistii se asteapta la ce este mai rau, in conditiile in care increderea consumatorilor este in cadere de cateva luni.Banca Angliei mai estimeaza o crestere a salariilor cu 2% in acest an si un anvans al inflatiei de 2,6%. Diferenta dintre cresterea salariilor si cea a inflatiei va fi acoperita din imprumuturi, ceea ce ridica ingrijorari legate de indatorarea populatiei.Luna trecuta, Oficiul de Statistica de la Londra confirma asteptarile analistilor si anunta ca economia britanica a crescut cu doar 0,3% in trimestrul al doilea, pe fondul incertitudinilor create de iesirea tarii din UE, tendinta care se va mentine pana la finalul anului.

O serie de analisti merg mai departe, sugerand ca este posibil ca economia Marii Britanii sa intre in recesiune, ca urmare a iesirii din UE. in primul trimestru, autoritatile anuntau ca economia britanica a inregistrat cea mai scazuta crestere dintre toate tarile europene, de numai 0,2%.Azad Zangana, senior economist la Schroders, declara, luna trecuta, ca datele indica faptul ca populatia a inceput sa se imprumute masiv sau sa cheltuiasca economiile facute pana acum pentru a-si acoperi cheltuielile.“Acest model nu este sustenabil pe termen mediu si va duce la o incetinire si mai mare in cee ace priveste consumul. Iar acest lucru creste semnificativ riscul de a intra in recesiune”, a explicat Zangana.Primele semne ale recesiunii au inceput deja sa apara.

Britanicii economisesc cele mai mici sume din ultimii 50 de ani si imprumuturile au atins cifre record. Salariile stagneaza, iar increderea consumatorilor se prabuseste.Analistii sunt atenti la toate aceste evolutii, pe masura ce Londra si Bruxelles-ul au demarat discutiile legate de iesirea Regatului din UE, pentru a vedea cum vor fi afectate afacerile si increderea populatiei de deciziile care vor fi luate pe parcursul negocierilor.Liderii din marile corporatii sunt cei mai pesimisti, sustinand ca cel mai probabil Marea Britanie va iesi din UE fara o intelegere comerciala, ceea ce va ridica alte bariere langa cele existente deja. si chiar si in cazul unui acord intre cele doua parti, exitul va fi dificil pentru mediul de afaceri care va avea nevoie de o perioada de adaptare la noile conditii.