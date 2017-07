Banca de sange pentru animale. Un medic veterinar vrea sa ii convinga pe australieni sa vina cu animalele sa doneze

Pornind de la aceasta idee, un medic veterinar din Australia incearca sa infiinteze o banca de sange pentru necuvantatoare.

Deocamdata, ii incurajeaza pe australienii care au caini sa aduca la cabinet companionii, pentru recoltari.

"Intre aceste cateluse exista o legatura speciala. Este prima lor intalnire dupa ce sangele i-a fost donat de Roo, i-a slavat viata lui Alou. Fara transfuzia de sange, n-ar fi avut nicio sansa de supravietuire", spune, emotionat, stapana lui Alou.

Iubitor de animale: "Am fost pusi in fata unei alegeri: sa mergem mai departe cu o interventie chirurgicala sau s-o eutanasiem."

La fel ca oamenii, cainii pot fi donatori de sange, fara vreun risc pentru sanatate. Iar fluidul vital este la mare cautare in chirurgia veterinara de urgenta. Dar, lipsa unei banci pentru stocarea sangelui recoltat inseamna, de multe ori, pierderea unui timp pretios, ce poate insemna diferenta dintre viata si moarte.

Taleta Hompas, medic veterinar: "E nevoie de sange si e o nevoie presanta. Nu ai timp sa gasesti pe loc un donator potrivit, de la care sa colectezi sange, apoi sa-l transfuzezi. Asadar, cand ai nevoie de sange trebuie sa-l ai pregatit, gata pentru transfuzii."

Deocamdata, aproximativ 35 de caini sunt adusi de stapanii lor, in mod regulat, sa doneze sange la Clinica Veterinara pentru Urgente din Canberra.

Taleta Hompas, medic veterinar: "Procedura de donare a sangelui decurge destul de repede. Dureaza 5 sau 10 minute, apoi, ca masura preventiva, ii punem donatorului canin o perfuzie cu fluide."

Initiatorii proiectului duc munca de lamurire nu doar cu stapanii de caini. Vor sa extinda acest serviciu si pentru pisici.

Taleta Hompas, medic veterinar: "Visul nostru, pe termen mai lung, este sa avem o banca de sange functionala si suficient de extinsa, cu rezerve de sange atat pentru caini, cat si pentru pisici, la care sa apeleze si alte clinici veterinare din regiune."

Stapana lui Roo e bucuroasa ca prietena ei a primit zgarda cu insemnele "donator onorific".

Stapana lui Roo: "Nu sunt cuvinte pentru asta. Mi-e greu sa-mi stapanesc lacrimile, pentru ca ea insemna totul pentru mine, la fel ca Alou pentru Dianne Davidson. Sper ca, daca si Roo va avea nevoie vreodata de o transfuzie, sa se gaseasca sange disponibil si pentru ea."