Barack Obama e sigur ca ar fi castigat al treilea mandat ca presedinte. Ce intentioneaza sa faca dupa ce paraseste Casa Alba

"Dupa alegerea si victoria lui Trump, multi au sugerat ca intr-un anumita masura a fost doar un vis (...) Dar cultura s-a schimbat, majoritatea adera la notiunea unei Americi unice care este toleranta, diversa si deschisa - si plina de energie si dinamism'" a sustinut mai departe Obama, amintind ca Hillary Clinton a castigat votul popular, dar a pierdut presedintia din cauza sistemului bazat pe electori.

In acest interviu el si-a precizat si prioritatile pentru perioada urmatoare, dorind ca pe termen lung sa contribuie la crearea 'viitoarei generatii de lideri, de organizatori, jurnalisti si politicieni'. Insa pe termen scurt, in lunile care vor urma plecarii sale de la Casa Alba, Obama are in plan sa "doarma", sa petreaca "vacante foarte frumoase" impreuna cu sotia sa, Michelle, si sa scrie.

'Trebuie sa stau linistit o vreme. Nu ma refer la politica, ci la aspectul interior (...) Trebuie sa te readaptezi cu tine insuti si sa interiorizezi ceea ce s-a intamplat inainte sa iei decizii', explica Obama pentruu CNN, citat de Agerpres.

Dar el a exclus o viitoare implicare in politica pentru a nu 'inhiba afirmarea unor voci noi', neexcluzand totusi posibilitatea de a interveni in eventualitatea unor 'probleme care ar atinge fundamentele democratiei noastre'.

Pe 20 ianuarie Barack Obama ii va preda atributiile de presedinte lui Donald Trump. Acesta din urma a castigat alegerile prezidentiale mizand pe o platforma prin care a respins excesele globalizarii - care au determinat pierderea de locuri de munca in SUA - si imigratia sustinuta de Administratia Obama.