Barack Obama, pregatit sa plece cu familia de la Casa Alba. "Au fost momente memorabile pentru noi, greu sa se mai repete" - FOTO

Intr-un interviu pentru CBS, Barack Obama a spus ca el si "Prima Familie" sunt gata sa plece de la Casa Alba, comparand resedinta prezidentiala cu o "bula", din cauza lipsei de intimitate si prezentei permanente a agentilor de la serviciile secrete.

A dezvaluit, de asemenea, ca lui Michelle nu i-a placut niciodata sa fie in atentia tuturor, desi s-a descurcat excelent in rolul de Prima Doamna.

Barack Obama: "Sunt gata sa plece. Vorbesc despre fete, care sunt acum la varsta cand s-au saturat de toate constrangerile de la Secret Service, de "bulele" in care au fost nevoite sa traiasca si de tot felul de restrictii.

Lui Michelle nu i-a placut niciodata sa se afle in atentia generala. Vreau sa spun ca s-a descurcat excelent in postura de Prima doamna, dar nu i-a placut acest rol."

Ne raman multe amintiri de aici. Copiii nostri au crescut la Casa Alba. In acest loc ne-am facut unii dintre cei mai buni prieteni ai nostri. Au fost momente memorabile pentru noi, care este greu sa se mai repete."

A inceput numaratoare inversa pentru Barack Obama, care, vineri, ii va preda stafeta lui Donlad Trump.

Reporter: "Michelle Obama s-a bucurat ca ati fost presedintea"

Barack Obama: "Acum este bucuroasa. Cred ca am mai spus asta. Ea obisnuia sa le spuna prietenilor: "Barack este exact genul de om pe care eu il vad potrivit sa fie presedinte. Dar n-as fi vrut sa fie presedinte, ca m-am maritat maritat eu cu el."

Reporter: "Dar dumneavoastra sunteti oka Adica totul e in regulaa"

Barack Obama: "Da, din cate imi dau seama. Vedem mai tarziu."

Zilele acestea, cand se pregatesc sa plece de la Casa Alba, Sasha si Malia Obama au primit o noua scrisoare emotionanta de la gemenele Bush, surorile care le-au impartasit cate ceva din experienta lor de fiice de presedinte.

"Malia si Sasha, acumn opt ani, intr-o zi friguroasa de noiembrie, v-am intampinat pe treptele Casei Albe. Am vazut in privirea voastra atat curiozitate, cat si teama de necunoscut, cand va mutati in noul vostru camin."

Malia si Sasha aveau 10, respectiv 7 ani in 2008, cand tatal lor, Barack Obama, a castigat alegerile.

Michelle Obama: "Gemenele Bush au fost atat de dragute cu Malia si Sasha. Le-au aratat ce camere vor avea si le-au impartasit cateva secrete care sa faca amuzant traiul la Casa Alba."

Inclusiv cum sa se dea pe tobogan in solariul de la Casa Alba.