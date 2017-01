Barack Obama si-a incheiat in lacrimi ultimul discurs tinut in fata poporului american, in calitate de presedinte - VIDEO

Barack Obama si-a incheiat in lacrimi ultimul discurs tinut in fata poporului american, in calitate de presedinte. In mesajul de adio, Obama a spus ca lasa in urma sa o tara mai puternica si mai prospera decat acum opt ani, desi mai este mult de muncit. Liderul american a tinut discursul la Chicago, acolo unde si-a inceput cariera politica. Cu emotie si mandrie a vorbit si despre familia sa.