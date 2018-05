Barack si Michelle Obama vor produce pentru Netflix seriale, filme si documentare

Reprezentanţii companiei Netflix nu au oferit foarte multe detalii despre proiectele la care vor colabora cu fostul cuplu prezidenţial american, însă au precizat că noile producţii ar putea fi realizate sub forma unor seriale TV, programe de tip reality-show, seriale documentare, filme documentare şi lungmetraje de ficţiune.

Soţii Obama vor produce aceste conţinuturi prin intermediul companiei Higher Ground Productions, pe care au înfiinţat-o în acest scop.

“Sperăm să cultivăm şi să ajutăm să se afirme vocile unor talente, sursele de creativitate şi de inspiraţie care promovează o mai amplă empatie şi o mai bună înţelegere între popoare”, a declarat Barack Obama, citat în acelaşi comunicat.

“Barack şi eu avem în continuare încredere în puterea poveştilor de a ne inspira, de a ne face să gândim diferit despre lumea care ne înconjoară şi de a ne ajuta să ne deschidem în faţa celorlalţi sufletele şi inimile”, a adăgat Michelle Obama, citată la rândul ei în acelaşi comunicat.

Potrivit The New York Times, care citează câţiva prieteni apropiaţi ai soţilor Obama, fostul preşedinte americane nu intenţionează să se folosească de această nouă platformă ca de un instrument politic pentru a-l critica pe succesorul lui de la Casa Albă, Donald Trump.

Contractul încheiat cu soţii Obama reprezintă o excelentă campanie de imagine pentru Netflix, care încearcă să se poziţioneze pe piaţă ca o destinaţie naturală pentru creatorii de conţinuturi şi care nu ezită, în acest scop, să cheltuiască sume colosale.

Suma trecută în contractul cu soţii Obama nu a fost dezvăluită, însă acordul este comparat de specialiştii din presa americană cu două operaţiuni majore realizate recent de Netflix.

Platforma online americană a reuşit astfel să îi atragă de partea ei pe producătorul de succes Ryan Murphy (creatorul unor producţii celebre, precum “Glee” şi “The People vs O.J. Simpson”) contra unui cec de 300 de milioane de dolari în virtutea unui contract semnat pe cinci ani, dar şi pe producătoarea Shonda Rhimes (cunoscută pentru serialele “Scandal”, “Grey’s Anatomy” şi “How to Get Away with Murder”) contra unui cec de 100 de milioane de dolari în baza unui contract încheiat pentru o perioadă de patru ani.

În martie 2017, Michelle şi Barack Obama au încheiat un contract editorial record - în valoare de 60 de milioane de dolari, potrivit mai multor companii mass-media americane - cu prestigioasa editură Penguin Random House, ce oferă soţilor Obama posibilitatea de a scrie şi de a lansa fiecare o carte.