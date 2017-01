Barbat arestat in Berlin dupa ce a strigat "Bomba, bomba, bomba" la cea mai mare petrecere de Anul Nou

Politia nu a vazut partea amuzanta a actiunii barbatului si l-a pus sub acuzare, noteaza sursa mentionata.

In acest an, petrecerile de revelion din strada au loc sub o securitate sporita dupa atacul recent asupra unui targ de Craciun.

"El sarbatoreste acum #Bunvenit 2017 cu noi", a scris politia berlineza pe Twitter.

Pe de alta parte, politia a precizat ca pana acum nu au existat incidente majore de raportat la evenimente similare din acest sfarsit de an.

#Nichtlustig. Auf der #Festmeile rief ein Mann "Bombe, Bombe, Bombe". Die Antwort: Festnahme & Anzeige. Er feiert nun #Welcome2017 bei uns.

— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2016

Ein Mann rief bei der großen #Silvester-Party "Bombe, Bombe" und wurde festgenommen. https://t.co/yMPLtiT2Y9 pic.twitter.com/wOPzDn8hUq

— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) December 31, 2016