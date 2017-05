Barbat din Constanta filmat in timp ce conducea cu fetita sa de un an in brate. Unde a ajuns inregistrarea si ce a urmat

Scena respectiva a fost filmata de un alt sofer si trimisa oamenilor legii.

Potrivit politistilor, in 30 aprilie, un sofer a condus un autoturism in statiunea Mamaia tinand-o in brate pe fetita sa in varsta de un an si la un moment dat chiar a lasat-o pe aceasta sa tina de volan.

Scena respectiva a fost filmata de catre un alt sofer si trimisa la Politie.

Marti, in jurul pranzului, politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta l-au identificat pe acest conducator auto, stabilind ca este vorba despre un barbat de 28 de ani, din Constanta.

Oamenii legii au intocmit dosar penal pe numele acestuia pentru comiterea infractiunii de incredintare cu buna stiinta a autoturismului catre o persoana care nu are permis de conducere.