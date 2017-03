Barbat ucis de cainele lui, in Anglia. Ce televiziune importanta era la fata locului

Barbatul a fost transportat la spital, insa nu a putut fi salvat, dupa ce a suferit pierderi cantitative de sange. Omul a fost atacat de cainele sau, un Staffordshire Bull Terrier pe strazile din apropierea casei sale din Wood Green, din partea de Nord a Londrei.

“Avea cainele inca de cand m-am mutat aici. Cainele lui era ok, nu a atacat niciodata, niciodata. Cainele era in regula”, a spus un vecin

Aceasta rasa de caine nu este interzisa in Marea Britanie, ei fiind chiar foarte populari in regat. Rasele interzise in Marea Britanie sunt: Pit Bull Terrier, Tosa Japonez, Dog Argentinian si Mastiff brazilian.

Un purtator de cuvand al BBC a declarant: “Suntem constienti de acest incident, insa nu putem oferi mai multe comentarii atat timp cat ancheta este in desfasurare.”

In prezent, moartea barbatului nu este considerata suspecta. O examinare post-mortem a scos la iveala ca decesul ar fi fost cauzat de un soc hipovolemic si de deteriorarea cailor respiratorii in urma muscaturii.

Cainele a ramas inchis si urmeaza sa se hotarasca daca va fi sau nu eutanasiat.