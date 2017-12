Barbatul care a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din Harkov a fost retinut. Fortele speciale au luat cu asalt cladirea, iar in urma operatiunii oamenii ramasi in oficiu au fost eliberati - VIDEO

Aproape cinci ore, barbatul a tinut ostatice 11 persoane in oficiul postal din Harkov. In acest timp, una dintre ele a reusit sa-l filmeze pe individ, care avea o cagula pe cap. Suspectul le-a aratat ostaticilor dispozitivul pe care il avea asupra sa si despre care spunea ca este explozibil.

”Cand imi va obosi mana voi folosi aceasta pedala. O voi pune pe podea si o voi putea tine astfel incat sa nu fie o explozie necontrolata.”

In fata oficiului postal au fost mobilizate mai multe echipaje de politisti si ale fortelor speciale. In urma negocierilor, barbatul de 40 de ani a acceptat sa elibereze cinci ostatici, printre care si doi copii de 11 si 13 ani. La fata locului a venit chiar si tatal suspectului pentru a-l convinge sa elibereze toate persoanele. Aproape de ora 21, politistii au decis sa ia cu asalt cladirea.

Iurii DANILCENKO, PROCUROR ORASUL HARKOV: ”Avea un comportament neadecvat. Eram mereu in contact cu el. Una dintre ostatice a deschis usa, iar fortele speciale au intrat in cladire. Doi copii au fost eliberati mai devreme, dupa cum ati vazut, medicii psihologi au lucrat cu ei.”

Nicio persoana nu a avut de suferit. Agresorul a fost imobilizat si retinut. Martorii au povestit ca el avea o sticla cu alcool. Anchetatorii spun ca barbatul ar avea probleme psihice si urmeaza sa fie supus unei expertize.

Presa scrie ca individul este un locuitor al orasului Harkov si ca in anul 2006 acesta a candidat la functia de primar. Internautii au gasit si un video postat pe youtube acum trei ani, in care individul spunea ca este clarvazator si anunta despre un conflict in Ucraina.

”Va fi un razboi civil, va dau cuvantul. Conflictul va tine mai mult de trei ani.”

Anchetatorii urmeasa sa stabileasca ce l-a motivat pe barbat sa ia ostatici. Oficialii cred ca cel mai probabil acesta a vrut sa comita un jaf.