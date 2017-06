Barbatul care a ranit aseara un politist la Paris este un algerian. Ce a strigat in timpul atacului - VIDEO

Imaginile au aparut astazi in presa. Din ele se vede cum un barbat se apropie de trei politisti care se aflau nu departe de catedrala Notre-Dame si il loveste pe unul dintre ei cu ciocanul in cap. Omul legii a cazut la pamant, dar colegii lui reactioneaza rapid si il impusca pe atacator la picior. Panicati, oamenii care se aflau in apropiere au inceput sa fuga cat mai departe de locul atacului.

Agresorul se afla acum la spital. Autoritatile spun ca el este un cetatean algerian in varsta de 40 de ani.

Gerard COLLOMB, MINISTRUL FRANCEZ DE INTERNE ”În momentul în care a atacat poliţistul a strigat “Este pentru Siria.” Deocamdată nu ştim mai multe detalii. Câteva persoane au văzut ce s-a întâmplat şi ele vor fi interogate.”

Dupa incident, sute de persoane au ramas baricadate in catedrala Notre-Dame si au fost evacuate abia dupa ce politistii s-au asigurat ca nu mai exista vreun pericol. Autoritatile franceze raman in stare de alerta, dupa atentatele teroriste care au zguduit tara in ultimii doi ani, soldate cu peste 200 de morti si sute de raniti.