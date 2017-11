Barbatul care a ucis duminica 26 de oameni intr-o biserica din Texas ar fi facut-o din cauza soacrei. Ce spune politia - VIDEO

Fost militar in aviatie, Patrick Kelley purta haine negre si vesta antiglont, cand a deschis focul cu o arma automata asupra credinciosilor. A ucis 26 de oameni, inclusiv opt membri ai unei singure familii, dar si un copilas de doi ani. Cand a iesit din biserica, un localnic, considerat acum erou, si-a luat pusca si a tras asupra individului. Agresorul insa a sarit intr-o masina si a fugit.

”Am gonit dupa el pe soseaua 539. Pana la urma, el a pierdut controlul volanului.”

A ajuns cu vehiculul intr-un sant. Si chiar daca a fost atins de gloantele texanului erou, nu aceste rani au fost fatale, spun autoritatile.

”Cauza si modul in care a murit vor fi determinate de medicul legist in urma autopsiei. Totusi, investigatorii au gasit probe, la fata locului, care arata ca barbatul a murit probabil din cauza ranilor care si le-a provocat singur.”

Pe langa arma cu care a impuscat in oameni, individul mai avea doua pistoale, dar niciun permis care sa-i dea dreptul sa le detina. Politia a anuntat ca in ultimele zile, atacatorul i-a transmis soacrei mai multe mesaje cu amenintari. Femeia mergea des la biserica unde a avut loc masacrul, insa in momentul atacului, ea nu se afla in lacas. O ancheta urmeaza sa stabileasca care sunt motivele atacului.