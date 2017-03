Barbatul care si-a facut selfie cu victimele atacului terorist din Londra. "E de necrezut". FOTO

Martorii povestesc ca dupa scena atacului, Podul Westminster arata ca un "film dezastruos de la Hollywood", relateaza cei de la Daily Mail.

Barbatul care s-a fotografiat in fata victimelor a atras nenumarate reactii negative. "De necrezut, cum cineva crede ca este normal sa te comporti asa", a afirmat un internaut.

"Sa le fie rusine persoanelor care isi fac selfie in loc sa-i ajute pe cei raniti. Parem ca am devenit o natiune nepasatoare", a afirmat o alta persoana.

Sir you with the selfie stick, you need that shoving up your arse aaaa #Westminster pic.twitter.com/JNNbGoP12R

Atac terorist in Londra. Sapte persoane au fost arestate in Birmingham. Politia nu vrea sa dezvaluie identitatea suspectului — Stuart (@stuart_1977) March 22, 2017