Barbatul care si-a impuscat iubita, apoi s-a sinucis, avea o arma adusa ilegal din Spania

Ca prin minune, victima, care are un copil de 4 ani acasă, a supravieţuit, iar medicii din Tulcea fac tot posibilul să o salveze. Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!



Un localnic a reuşit să filmeze imediat după ce s-au consumat scenele sângeroase. În imagini apar medicii care se lupta să-i salveze viaţa femeii. Aceasta a reuşit să supravieţuiască, aproape miraculos, după atac.



Potrivit anchetatorilor, imediat după lăsarea întunericului, bărbatul de 41 de ani a mers în magazinul în care lucreză cea care i-a dăruit un copil. A încărcat arma şi a tras de la câţiva metri distanţă. Apoi, convins că a ucis-o pe femeie, a ieşit din magazin şi s-a sinucis. Focurile s-au auzit în toată localitatea.



Cumnatul agresorului: “Este cumnatul meu, durerea este prea mare, abia am zece minute de când am venit de la Tulcea, am auzit doar că s-a întâmplat, o nenorocire şi atât, nici nu ştiam că are armă.”



Imediat la locul faptei au ajuns ambulantele şi poliţiştii. Locul a fost împânzit şi de criminalişti. Medicii au reuşit să o stabilizeze pe femeie şi să o transporte la spital.



Dr. Slah Kilo, Spitalul Judeţean Tulcea: “Am fost solicitaţi de la 112, comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, două persoane, soţul a împuşcat-o pe soţia lui şi el s-a împuşcat pe urmă, mort pe loc, ea cu plăgi multiple craniofaciale.”



Anchetatorii au aflat că individul a adus ilegal arma din Spania, ţară în care a muncit în urmă cu câţiva ani. Acum trăia din activităţi turistice neînregistrate: plimba pescari şi vânători în Delta Dunării.



Comisar şef Daniel Calota IPJ Tulcea: “El nu e vânător, avem de făcut multe cercetări. ”



Cei doi erau despărţiţi de câteva luni.



Localnic:“Din gelozie, nu ştiu, erau despărţiţi.Din cauza geloziei, el era foarte agresiv şi gelos.”



Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist: “A fost părăsit, abandonat şi a acţionat ca un drogat. Omul a intrat în sevraj şi nu a mai gândit. În topul stresului să zicem emoţional pe primul loc este despărţirea, divorţul.”



Medicii au anunţat că în cazul în care femeia va supravieţui, va avea nevoie de zeci de operaţii pentru a i se reconstrui chipul.