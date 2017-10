Barbatul de 64 de ani, care a ucis aproape 60 de oameni la un festival din SUA, ar mai fi planuit un atac in septembrie, care insa ar fi esuat. Inainte de a se sinucide, el ar fi lasat un bilet - VIDEO

Anchetatorii americani sustin ca in septembrie, barbatul de 64 de ani a inchiriat o camera intr-un alt hotel din Las Vegas si ar fi intentionat sa comita un atac in timpul festivalulului “Life is beautiful”. Totodata, politia sustine ca in masina lui Stephen Paddock au fost gasite mai multe cutii cu explozibil si arme.

"Erau 10 cutii de 1 kilogram cu explozibil si 2 containere de 20 de kilograme cu explozibil, dar si 1.600 de munitii.“

100 de investigatori au fost mobilizati pentru a analiza ce l-a impins pe Paddock sa savarseasca atacul.

"Mai mult de 100 de investigatori au petrecut ultimele 72 de ore analizand viata lui Stephen Paddock de 64 de ani, sa creeze profilul unei persoane, despre care eu as spune ca era tulburat si periculos.“

Mai multe raspunsuri, anchetatorii au sperat sa primeasca de la femeia, care s-ar fi aflat intr-o camera cu faptasul, in acea noapte. Presa straina scrie ca ea s-a intors in SUA, fiind in Filipine in aceste zile si a spus ca este gata sa ajute politia. A povestit ca nu stie ca Paddock ar fi planuit un atac si de ce el ar fi facut acest lucru.

Intre timp, imagini noi din noaptea tragediei au fost facute publice. In filmulet apare artistul, care tocmai evolua pe scena cand s-au auzit impuscaturile. Cand multimea a inceput sa fuga, interpretul a iesit de pe scena si s-a ascuns intr-un camion frigorific, unde se mai aflau si alte persoane.

22 de mii de oameni s-au adunat la concertul de muzica country pe 1 octombrie. 59 de persoane au murit, iar alte peste 500 au fost ranite, dupa ce atacatorul a deschis focul de la etajul 32 al unui hotel din apropiere. Autoritatile americane au numit atacul cel mai sangeros din istoria Statelor Unite.