Barbatul din Marea Britanie care a fost otravit cu neurotoxina Noviciok si-a revenit.

Medicii spun ca acesta se afla in continuare in stare critica, dar stabila la spital. Britanicul in varsta de 45 de ani a fost otravit acum zece zile, impreuna cu o femeie, care a murit duminica trecuta.

Cei doi au fost contaminati cu acelasi neurotoxic utilizat in atacul asupra fostului spion rus, Serghei Skripali si fiica sa. Londra a acuzat atunci Moscova ca s-ar afla in spatele incidentului. Kremlinul a negat.