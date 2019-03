Barbatul suspectat ca a deschis focul asupra tramvaiului plin cu pasageri din Olanda, retinut - VIDEO

Ferd GRAPPERHAUS, MINISTRUL OLANDEZ AL JUSTITIEI: "Noi am reusit sa-l identificam foarte rapid si, deasemenea, sa-l gasim prin intermediul masinii cu care a fugit de la locul atacului. Deci, acum l-am arestat."

Individul in varsta de 37 de ani, nascut in Turcia a fost arestat fiind suspectat de atacul armat comis ieri in orasul Utrecht din Olanda, in care trei oameni au murit iar noua au fost raniti. Chiar daca autoritatile olandeze vorbeau initial despre un atac terorist, presa turca scrie ca acesta ar fi avut motive familiale.

El a deschis focul asupra unei femei din tramvai, iar apoi si asupra altor persoane, care au incercat sa-i vina in ajutor victimei. Nu este clar insa din ce motiv atacatorul a vrut sa omoare femeia.

"Am auzit multe strigate, am auzit soferi care claxonau. Apoi, brusc, am auzit sirene."

Potrivit unui ziar olandez, in 2013 barbatul a fost tras la raspundere dupa ce a inceput sa traga la intamplare in fata unui imobil din acelasi oras, dar nu a ranit pe nimeni. Iar acum doua saptamani, el a fost audiat intr-un dosar de viol. Si-ar fi violat victima in repetate randuri, amenintand-o ca o va bate si ii va incendia casa.

De asemenea, turcul era suspectat ca ar fi incercat sa jefuiasca un camion de marfa. Ar mai fi avut probleme cu legea pentru o tentativa de furt dintr-un magazin si pentru agresarea unui agent de paza.

Presedintele turc Recep Erdogan a declarat ca serviciile de turce de informatii au demarat o investigatie in acest caz.