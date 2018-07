Batai crunte la primaria unui oras din Ucraina. Sustinatorii si oponentii edilului s-au luat la pumni chiar in timpul unei sedinte - VIDEO

Incaierarea a izbucnit in momentul in care primarul orasului Konotop a inceput discutiile privind adoptarea bugetului. Nemultumiti, oponentii edilului au protestat, iar sustinatorii i-au sarit in ajutor. Politia a intervenit la fata locului pentru a calma spiritele si a retinut mai multe persoane. Ulterior, oficialul a spus ca tinerii au fost adusi la sedinta intentionat.

Artiom SEMENIHIN, PRIMARUL ORASULUI KONOTOP: “Au vrut sa faca o rasturnatura in primaria Konotop, dar nu le-a iesit nimic. Asa ca vreau sa multumesc public tuturor politistilor care au intervenit.”

Politia incearca sa stabileasca identitatea tinerilor care au fost retinuti.