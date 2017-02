Batai si haos la Kiev dupa ce protestatarii au vrut sa instaleze o tabara in fata presedentiei: 5 persoane, retinute, iar mai multe - ranite - VIDEO

Imaginile surprinse aseara in centrul Kievului arata haosul si dezordinea, care a durat mai multe ore la rand. Manifestantii nationalisti au incercat sa ajunga in fata cladirii prezidentiale, insa cordoanele de politisti au opus rezistenta. Asa ca, in scurt timp, intre cele doua tabere a inceput lupta.

Protestatarii spun ca au vrut sa instaleze o tabara in fata Presedentiei, in semn de sustinere fata de blocarea unei cai ferate care leaga regiunile rebele din est, producatoare de carbune, de restul tarii.

"Vrem să blocăm legătura cu teritoriile ocupate şi cu teritoriile agresorului. În acest moment, am blocat 4 căi ferate importante. "

Luptele si imbrancelile s-au soldat cu raniti, atat in randul protestatarilor, cat si printre politisti. La fata locului, au ajuns mai multe ambulante.

In pofida conflictului cu rebelii, Kievul continua sa cumpere carbune din estul separatist, pentru functionarea termocentralelor ucrainene. Blocarea unor cai ferate a dus la taieri de energie in mai multe zone. Ulterior, autoritatile au decretat stare de urgenta energetica.