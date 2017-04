Batrana de 80 de ani din Romania, condamnata la 5 ani de inchisoare pentru ca l-a omorat pe barbatul care voia sa o violeze

Aceasta ar fi ucis in bataie un barbat cu 22 de ani mai tanar, care a vrut sa o violeze in timp ce se afla la baut in locuinta femeii cu un fiu al acesteia. Sentinta instantei nu este definitiva, relateaza News.ro

Tribunalul Vaslui a condamnat-o pe Profira Angheluta, din comuna Tacuta, la cinci ani de inchisoare cu executare pentru omor, fiind acuzata ca si-a ucis cu consatean care ar fi incercat sa o violeze in urma cu un an si jumatate.

Instanta a obligat-o pe femeie sa achite cheltuielile de judecata in valoare de 3.000 de lei, sentinta nefiind definitiva.

Potrivit rechizitoriului procurorilor Parchetului Tribunalului Vaslui, batrana de 80 de ani l-a lovit de mai multe ori cu picioarele pe barbatul de 56 de ani, dupa ce acesta s-a impiedicat si a cazut in curtea locuintei femeii.

In urma loviturilor primite, barbatul a murit in foarte scurt timp, fara a mai putea fi salvat de catre echipajul medical solicitat la fata locului.

Anterior crimei, barbatul ar fi inceput sa o mangaie pe batrana si sa o traga de fusta, intr-un moment in care cei doi ramasesera singuri in casa femeii.

Fiul acesteia era plecat sa cumpere o sticla de bautura, lasandu-l pe consateanul sau sa-l astepte in locuinta mamei sale.

In acel moment, barbatul de 56 de ani s-ar fi napustit asupra femeii, potrivit declaratiei data de aceasta anchetatorilor, cu scopul de a o viola. Lovita de mai multe ori cu pumnii, batrana a reusit sa scape si sa iasa din locuinta pentru a striga dupa ajutor.

Barbatul a iesit dupa batrana, insa s-a impiedicat in curte din cauza starii avansate de ebrietate in care se afla. Profitand de situatie, femeia a inceput sa-l loveasca pe agresor pana cand acesta nu a mai miscat.

Ulterior, a sosit si fiul batranei, care a anuntat Ambulanta, insa echipajul medical a constatat decesul barbatului de 56 de ani.