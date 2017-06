Batrana din Ucraina, nevoita sa traverseze zilnic un rau cu tiroliana, pentru cumparaturi. "Inainte nu-mi era frica"

Asta in timp ce barbati mai tineri ca ea nu se incumeta sa o ia pe aceasta scurtatura si prefera sa ocoleasca 7 kilometri.

De 50 de ani, Kristina Rosoha traverseaza aproape zilnic apele involburate ale raului care taie satul in doua, folosind o tiroliana improvizata de barbatul ei, in tinerete. Batrana se asaza pe o copaie ingusta, din lemn, si - ajutandu-se de maini - inainteaza pe un cablu suspendat deasupra apei.

"Inainte nu-mi era frica de rau, dar acum imi e. Aici are si cinci metri adancime. Inainte stiam ca, daca as cadea, as reusi sa ajung la mal, chiar daca m-as lovi. Acum nu cred ca as mai avea putere", spune Kristina.

Batranei ii ia 5 minute sa strabata distanta de 80 de metri - de pe un mal pe altul. N-o face de placere, ci ca sa evite un ocol de 7 kilometri pana la magazinele de unde isi cumpara tot ce nu poate creste in gradina. Bunicuta trebuie sa faca drumuri dese, deoarece nu poate sa transporte greutati prea mari pe tiroliana. Pe acelasi mal cu batrana mai locuiesc si alte familii, dar foarte putini oameni au curajul ei.

"Avem punte, asa ca eu nu risc. Am aproape 70 de ani si mi-e frica. Doi oameni au murit traversand raul asa, pentru ca a pocnit cablul", spune un vecin.

Primarul le-a promis batranei si vecinilor ei ca le va construi o punte mai aproape de casele lor. Pana atunci, femeia de 78 de ani spune ca isi va continua numarul zilnic de acrobatie.