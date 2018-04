Baza militara din Siria, bombardata probabil de israelieni. 26 de morti - VIDEO

Media de stat siriene au denunţat duminică seara o “nouă agresiune” fără a-i identifica pe autori, susţinând că “rachete inamice” au vizat “poziţii militare în provincia Hama şi Alep”, scrie AFP, conform Agerpres.



Bombardamentele “probabil israeliene” împotriva Brigăzii 47, o bază militară în provincia Hama, în centrul Siriei, au ucis 26 de combatanţi proregim, a precizat luni dimineaţa OSDO. De asemenea, au provocat un cutremur de 2,6 pe Richter.

“Cel puţin 26 de combatanţi au fost ucişi, între care patru sirieni. Ceilalţi sunt luptători de naţionalităţi străine, într-o majoritate covârşitoare iranieni”, a specificat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane.

MEDIA: Suspected Israeli bombing of Syrian military base in Hama, which registered as a 2.6 magnitude quake. pic.twitter.com/T17Nk8UEdl