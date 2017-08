Baza militara secreta sau extraterestri care ar comunica? "3, 8, 8 Nikolai, Ana, Ivan, Michail". O statie radio din Rusia transmite de 47 de ani mesaje codificate! Vocea care se aude - VIDEO

Semnalele par sa vina dintr-o mlastina de langa Sankt Petersburg, dar deocamdata nimeni nu stie cine foloseste statia radio si pentru ce anume, scrie Daily Mail.

Statia a fost numita MDZhB sau The Buzzer, pentru ca mesajele transmise iau forma unor bazaituri, iar din cand in cand poate fi auzita si o voce care pronunta numere si diferite cuvinte, care formeaza probabil un cod secret.

Statia emite pe unde scurte, pe frecventa de 4625 kHz, care poate fi receptionata oriunde in lume.

Pentru ca nu exista inca o explicatie privind provenienta acestor semnale, zvonurile fac referire la o baza militara secreta, sau la extraterestri care ar comunica prin aceasta statie radio.

Exista insa si o alta explicatie, mai tulburatoare: statia functioneaza pe post de Dead Man's Switch. Asta inseamna ca, in cazul unui atac nuclear asupra Rusia, statia nu va mai emite semnalele si va lansa imediat un contraatac.

Faptul ca emite pe unde scurte poate fi o dovada ca statia e folosita in scopuri militare sau de spionaj. Undele scurte acopera distante foarte mari si pot fi folosite pentru comunicare in cazul in care satelitii nu mai functioneaza.

Iata cum suna o transmisie care provine de la aceasta statie radio: