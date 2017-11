BBC: Intelegere secreta: jihadistii ISIS, ajutati sa evadeze din Raqqa

Aceştia susţin că sute de luptători şi familiile lor au reuşit să scape din Raqqa, zona considerată a fi capitala Stat Islamic, atunci când coaliţia internaţională, împreună cu forţele kurde, au preluat controlul, scrie BBC.



Un convoi care includea membrii importanţi ai grupării teroriste, dar şi zeci de luptători străini au fost lăsaţi să plece. Mulţi dintre ei au fugit în Siria, dar şi în Turcia.



BBC prezintă un astfel de caz, care a avut loc în luna octombrie: şoferul unuia dintre camioane, Abu Fawzi, conduce pe unele dintre cele mai periculoase teritorii din nordul Siriei. În drumurile sale, bărbatul „întâlneşte” poduri bombardate, inclusiv luptători ISIS înarmaţi.



În timpul preluării controlul asupra zonei Raqqa, acesta trebuie să preia o „încărcătură umană”. Forţele Democrate Siriene (SDF), o alianţă a luptătorilor kurzi şi arabi care s-au opus ISIS, i-au cerut să conducă un convoi care ar duce sute de familii, într-o tabără din nord.

Bărbatul susţine că a fost minţit şi obligat să transport sute de jihadişti ISIS, împreună cu familiile lor, şi tone de arme şi muniţii.

Abu Fawzi şi altor zeci de şoferi li s-au promis mii de dolari pentru a duce la îndeplinire această sarcină, dar a trebuit să rămână secret.

Acordul de a lăsa luptătorii ISIS să evadeze din Raqqa - capital de facto al califatului lor auto-declarat - a fost aranjat de oficialii locali. Preluarea controlului asupra acestei zone ar fi trebuit să pună capăt luptelor.

Dar a permis, de asemenea, ca sute de luptători să evadeze din oraş. În acel moment, nici coaliţia condusă de SUA şi de britanici, nici SDF nu doreau să admită această realitate.

Jurnaliştii de la BBC au vorbit cu zeci de persoane care au fost fie în convoi, fie care l-au zărit, dar şi cu bărbaţii care au negociat înţelegerea.

„Noi şoferii am luat aproximativ 4.oooo de persoane, inclusiv copii şi femei, în camioane. Atunci când am intrat în Raqqa, ne-am gândit că trebuie să preluăm 200 de persoane. Numai în vehiculul meu am luat 112 persoane”, susţine şoferul.

Un alt şofer povesteşte că „întregul convoi se întindea pe circa 6 km lungime. Includea aproximativ 50 de camioane, 13 autobuze şi peste 100 de vehicule aparţinând lupătorilor ISIS. Aceştia aveau feţele acoperite”.