Belgia comemoreaza un an de la cele mai grave atacuri teroriste din istoria sa: In momoria victimelor a fost inaugurat un monument - VIDEO

Linistea s-a lasat pe aeroportul Zaventem la ora locala 7 si 58 de minute, momentul in care acum un an s-a auzit prima explozie, in sala de plecari. In scurt timp a urmat a doua deflagratie. 16 oameni au murit in acest atac. Regele Filip si regina Mathilde, alaturi de alte cateva sute de oameni au omagiat victimele in cadrul ceremoniei desfasurate pe aeroport.

Un minut de tacere s-a tinut si la statia de metrou Maelbek, unde s-a produs a treia deflagratie. Tot timp de un minut, toate tramvaiele, autobuzele si metroul s-au oprit in capitala belgiana. Cateva ore mai tarziu, oficialii au inaugurat un monument dedicat victimelor triplului atentat.

Cei care au vazut cu ochii lor exploziile si au fost raniti, spun ca incearca sa uite totul si sa traiasca fara frica.

Andrea PINTO, RANIT LA STATIA DE METROU MAELBEK: ”Eu fugeam, doar fugeam. Auzisem că la Zaventem au avut loc două explozii şi m-am gandit că ar mai putea avea loc una. Aşa că am decis să plec, să fug.”

Sebastian BELLIN, RANIT PE AEROPORTUL ZAVENTEM: ”Încerc în fiecare zi să demonstrez că nu am frică. Pot fi speriat, dar încerc să nu mă concentrez asupra fricii. De fiecare dată când sunt în aeroport, mă duc şi stau chiar în locul în care am fost atunci.”

32 de oameni si-au pierdut viata, iar peste 300 au fost raniti in urma exploziilor de pe aeroport si la statia de metrou.

Gruparea Statul Islamic a revendicat imediat atentatele, iar de atunci, Belgia este in alerta terorista. 59 de suspecti se afla in arest, iar ancheta continua si in prezent.