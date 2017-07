Belgia, in alerta terorista. De ce se tem autoritatile de un nou atentat in urmatoarele ore

Bruxelles-ul se teme de un nou atentat dupa operatiunea antiterorista care a avut loc miercuri atat in capitala belgiana, cat si in nordul Frantei. In urma operatiunii, 5 persoane au fost arestate iar politia a gasit un depozit de armament in Anderlecht.

„Cautam inca mai multi suspecti de terorism, ne temem ca se vor simti incoltiti dupa perchezitii. Ne temem, in consecinta, de aceeasi reactie ca pe 22 martie' a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Eric Van der Sypt, referindu-se la dublul atac din 2016, lansat dupa o operatiune similara a autoritatilor.

Doi frati radicalizati, banuiti ca puneau la cale un atentat pentru care pregatisera Kalasnikov-uri si detonatoare, au fost pusi sub acuzare miercuri seara. Akim Saouti, de 40 de ani si Khalid Saouti, de 37 au fost arestati in noaptea de marti spre miercuri in Anderlecht.

Acesta din urma este banuit de planuirea unei 'actiuni violente', a indicat o sursa apropiata dosarului, dar, conform legii franceze, poate fi mentinut in arest preventiv cel mult 96 de ore. Alti doi suspecti retinuti in Bruxelles au fost pusi in libertate.

Familia Saouti este de mult in atentia autoritatilor belgiene. Said Saouti, fost sef al grupului de motociclisti 'Kamikaze Riders', a fost condamnat anul trecut pentru apartenenta la un grup terorist, recrutare de candidati la jihad si propaganda pentru Statul Islamic pe retelele de socializare. In momentul arestarii sale in 2015, autoritatile il suspectau ca pune la cale o serie de atentate in Bruxelles.