Bilant negru in Rusia: 55 de oameni au murit dupa ce au consumat alcool contrafacut cu ulei de baie. Jumatate sunt femei

Alte 26 de persoane au ajuns la spital intoxicate dupa ce au baut ulei de baie cu metanol, prezentat drept votca. 13 dintre ei sunt in stare grava iar sansele lor de supravietuire sunt aproape zero, sustin medicii. Victimele au intre 25 si 52 de ani si aproape jumatate din ele sunt femei.

Printre ele se numara un doctor si un invatator. Oamenii s-au prabusit in case, fara sa mai apuce sa cheme salvarea. Acesta este unul dintre cele mai grave cazuri de intoxicare cu metanol din istoria moderna a Rusiei.

Sapte persoane au fost retinute de autoritati in acest caz. Din primele investigatii victimele credeau ca beau o bautura alcoolica numita "Hawthorn", ce nu le pune viata in pericol. Din cate se pare aceasta ar fi fost contrafacuta pe piata neagra cu ajutorul unui ulei/lotiuni de baie ce contine metanol.

"M-am intalnit cu niste prietni si am decis sa luam un paharel. Ei au adus votca, nu-mi amintesc ce marca era. Mi s-a parut ca avea un gust ciudat. Am baut un singur pahar si am plecat acasa" a povestit din spital Alexei, in varsta de 33 de ani.

Potrivit autoritatilor, pe eticheta uleiului scrie ca nu trebuie baut, deoarece contine metanol, o substanta toxica folosita ca antigel.