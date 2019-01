Bilant tragic in orasul rus Magnitogorsk, unde acum doua zile, a sarit in aer un bloc de locuit. Salvatorii au scos de sub ruine deja 22 cadavre, iar 20 de persoane raman de negasit - VIDEO

Bilant tragic in orasul rus Magnitogorsk, unde acum doua zile, a sarit in aer un bloc de locuit. Salvatorii au scos de sub ruine deja 22 cadavre, iar 20 de persoane raman de negasit. Mii de oameni, salvatori si voluntari continua cautarile printre daramaturi in speranta ca vor gasi supravietuitori. Astazi la locul tragediei a fost desfasurata o slujba de pomenire a celor care si-au pierdut viata in urma deflagratiei.